Поблизу Одеської залізниці сапери розмінували майже 600 снарядів і мін Другої світової війни

19:14, 30 листопада 2011
Транспорт/Звя'зок
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Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту Мінінфраструктури України провели масштабне розмінування вибухонебезпечних предметів у районі залізничної станції Зелений Гай Одеської залізниці в Миколаївській області. Роботи, що тривали протягом листопада, виконали інженерно-саперні підрозділи 26-го об`єднаного ордена Олександра Невського загону та 8-го Чернігівського навчального центру.

Особовий склад обстежив 216 га прилеглої до залізничного полотна території та виявив 583 артилерійських снаряда різних калібрів, мін і гранат часів Другої світової війни.

Небезпечні подарунки війни десятки років загрожували руху поїздів і життю пасажирів - снаряди знаходилися в 10-15 метрах від залізничної колії. Завдяки вправним діям військовослужбовців Держспецтрансслужби рух на відрізку залізниці Одеса-Миколаїв не припинявся.

«Подарунки» війни були знешкоджені піротехніками МНС на військовому полігоні.

Особовий склад, який відзначився під час розмінування, був заохочений головою адміністрації Держспецтранслужби.

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