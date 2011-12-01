Гречка звільнили з посади в.о. гендиректора МА “Бориспіль”

Міністерство інфраструктури звільнило Олександра ГРЕЧКА з посади виконуючого обов`язки генерального директора держпідприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

Як йдеться в повідомленні аеропорту, О.ГРЕЧКО обіймав посаду в.о. генерального директора з 6 жовтня 2011 року.

Як повідомили УНІАН у МА “Бориспіль”, в даний час генеральним директором аеропорту знову є Антон ВОЛОВ, усунутий з посади 6 жовтня 2011 року у зв`язку з проведенням службового розслідування інциденту в аеропорту «Бориспіль», який стався з літаком Аirbus авіакомпанії «Україна».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня була створена комісія Міністерства інфраструктури з проведення службового розслідування інциденту з літаком Аirbus (реєстраційний номер UR-ABA) авіакомпанії «Україна».

За повідомленнями ряду ЗМІ, на цьому літаку мав летіти з державним візитом до Греції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. За неофіційними даними, літак зачепився за трап, внаслідок чого на дверях з`явилася подряпина.

О.ГРЕЧКО є першим заступником голови Державної авіаційної служби України.