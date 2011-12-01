Головою Радіокомітету призначений Барановський

Головою найбільшого в Україні міжгалузевого об`єднання радіо призначений віце-президент Групи АДВ України Олександр БАРАНОВСЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Незалежної асоціації телерадіомовників.

Раніше цю посаду обіймав генеральний директор Publicis Groupe Олег ПОПЕНКО.

Відповідно до статуту об`єднання, О.БАРАНОВСЬКИЙ буде виконувати повноваження голови Радіокомітету протягом року.

О.БАРАНОВСЬКИЙ зазначив, що він має намір взяти активну участь в роботі Радіокомітету щодо розвитку ринку радіо. На його думку, на даний момент ця галузь в Україні переживає етап важливих змін, і «ми плануємо сфокусувати свої зусилля на тому, аби зробити ринок більш прозорим, якісно змінити ситуацію з радіо-вимірами і в підсумку сформувати репутацію радіо як ефективного рекламоносія».

Довідка УНІАН. Радіокомітет - міжгалузеве об`єднання, до якого входять два найбільші радіохолдинги України - група ТАВР, Український Медіа Холдинг, три мережеві рекламні агентства (Publicis Groupe, ADV Group, Group M) і, в якості керуючого партнера, - Незалежна асоціація телерадіомовників (НАМ).

Радіокомітет створено наприкінці 2007 року для запуску єдиного галузевого дослідження радіоаудиторії, яким будуть користуватися як самі радіостанції, так і рекламні агентства для планування рекламних кампаній.