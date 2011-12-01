«Укрзалізниця» пропонує оформляти групові заявки на перевезення у період свят

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" пропонує оформляти групові заявки на перевезення в період новорічних свят на договірних умовах із залізницями України.

Як сказано у повідомленні відомства, для забезпечення замовлень на групові перевезення проводиться робота з призначення додаткових потягів на напрямах Одеса-Ужгород, Київ-Ужгород, Київ-Тернопіль, Миколаїв-Київ, Київ-Сімферополь, Харків-Сімферополь, Дніпропетровськ-Сімферополь, Дніпропетровськ-Івано-Франківськ, Київ-Івано-Франківськ, Київ-Львів і Донецьк-Львів.

Груповою вважається заявка на перевезення дев'яти і більше пасажирів. При цьому кількість місць, оформлених по одному груповому проїзному документу, має бути не більшою від кількості місць в одному вагоні.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" заявляла про збитковість додаткових потягів для залізниць України, оскільки їх населеність не перевищує 50%. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" пропонувала громадянам, які планують зимовий відпочинок, розглянути альтернативні варіанти виїзду в популярних напрямах.