УЗ може підписати контракт із «Трансмашхолдингом» про закупівлю 250 електровозів

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» може підписати у грудні контракт із ЗАТ «Трансмашхолдинг» (ТМХ) про закупівлю близько 250 електровозів.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив перший заступник гендиректора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО. «Завтра летимо до Москви, і, якщо домовимося про кредити, то в грудні підпишемо контракт», - сказав він, відзначивши, що виробник погодився поставити техніку без передоплати. «З клієнтами треба працювати жорсткіше: кожний має рахувати свої гроші», - підкреслив М.СЕРГІЄНКО.

За інформацією відомства, раніше ТМХ вимагало передоплату від 15% до 60%.

Як повідомлялося раніше, у жовтні «Укрзалізниця» відклала переговори з «Трансмашхолдингом» щодо закупівлі 292 електровозів через зміну умов поставки. Зокрема, за інформацією М.СЕРГІЄНКА, ТМХ висунуло умову, що електровози замість ВАТ «Луганськтепловоз» вироблятимуться Новочеркаським електровозобудівним заводом (Ростовська область, РФ). «У такому разі на електровозах буде встановлено комплектуючі не українського виробника. А ми розраховували на українського виробника - «Луганськтепловоз». Також ЗАТ «Трансмашхолдинг» оголосило про намір змінити ціну електровозів порівняно з раніше обумовленою», – відзначав він.

«Зараз ми прийняли умови, що влаштовують і «Укрзалізницю», і ТМХ», - сказав М.СЕРГІЄНКО, не уточнивши деталей.

Він також нагадав, що у січні 2012 р. розпочнеться тестова експлуатація двох електровозів нової перспективної серії 2 С10 і 2 С6 виробництва ВАТ «Уральські локомотиви» (Група «Синара», РФ). Випробування проходитимуть у гірських умовах на Львівській залізниці, після їх закінчення «Укрзалізниця» може ухвалити рішення про закупівлю 50 машин цих серій.