На деяких вулицях Києва до 4 грудня буде перекрито рух у зв’язку з жеребкуванням Євро-2012

На деяких вулицях у центрі Києва до 4 грудня буде перекрито рух автотранспорту у зв’язку з проведенням жеребкування фінальної частини УЄФА Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва.

Так, в день церемонії жеребкування фінального турніру Євро-2012, який відбудеться 2 грудня в палаці «Україна», буде заборонено рух транспорту по вулиці Тельмана, від вулиці Предславинської до вулиці Великої Васильківської. До того ж, рух буде перекрито у першій та другій смугах В.Васильківської від вулиць Тверської до Щорса, з боку Національного палацу «Україна». Цими смугами зможуть скористатись лише автомобілі та автобуси учасників заходу, що акредитовані в УЄФА.

Також до 4 грудня заборонено заїзд всіх транспортних засобів, крім акредитованих автомобілів УЄФА, на паркувальний майданчик біля палацу «Україна» (вул. В. Васильківська,107-109).

До того ж, 2 грудня співробітники Державтоінспекції допомагатимуть у паркуванні транспортних засобів учасників заходу на наступних вулицях: вул. Щорса від вул. В. Васильківської до вул. Предславинської; вул. Тельмана від вул. В.Васильківської до вул. Антоновича; вул. Антоновича від вул. Тельмана до вул. Тверської (ліворуч за напрямком руху); вул. Тверська від вул. Предславинської до вул. В. Васильківської, а також біля готелів: « Хаят» (вул. А.Тарасової,5); «Інтерконтиненталь» (вул.В.Житомирська,24); «Ібіс» (бул. Т. Шевченка,25); «Президент - готель» (вул. Госпітальна,12).

Начальник Державтоінспекції Києва Анатолій КУРІННИЙ радить водіям бути гранично уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених. Також він звертає увагу водіїв на те, що транспортні засоби, які стоятимуть з порушенням Правил дорожнього руху та заважатимуть пересуванню транспортних засобів учасників заходу, громадському транспорту та пішоходам, будуть примусово переміщені працівниками Державтоінспекції.