ПЗ ввела в експлуатацію в депо Нікополя санпобуткорпус вартістю 5,12 млн. грн.

Придніпровська залізниця 1 грудня ввела в експлуатацію в моторвагонному депо станції Нікополь санітарно-побутовий корпус, вартість будівництва якого склала 5,12 млн. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

Спорудження нового двоповерхового санпобуткорпусу площею 1587 кв.м почалося у 2008 р., проте через економічну кризу будівельні роботи проводилися недостатніми темпами. Будівництво виконане службою будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Придніпровської магістралі.

У новому корпусі розташовані класи технічного навчання залізничників, кабінет охорони праці, кімнати відпочинку, вбиральні, медпункт і спортивний зал

За даними прес-центру залізниці, у 2011 р. ПЗ відремонтувала 37 санітарно-побутових блоків своїх підрозділів на суму понад 5 млн. грн.