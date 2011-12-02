НКРЗ видала 12 ліцензій операторам у сфері телекомунікацій

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) прийнято рішення про видачу 6 ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій і 6 ліцензій на користування радіочастотним ресурсом (РЧР).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Комісія також переоформила ряд ліцензій і продовжила термін дії трьох ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. Видано і переоформлено ряд дозволів на використання номерного ресурсу.

Зокрема комісія прийняла рішення видати ліцензії на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж ТОВ "Дніпропетровські цифрові комунікації" (м. Дніпропетровськ), ТОВ "Старінет" (м. Запоріжжя), ТОВ "Фасттелеком" (м. Фастів Київської області) ТОВ "МКМ Сервіс ЛТД" (м. Київ).

Також ПрАТ "Сі-Ес-ті Інвест" видали ліцензію на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з місткістю мережі до 10 000 номерів на території Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської, Черкаської, Кіровоградської областей і м. Севастополь. Цим же рішенням НКРЗ продовжила термін дії ліцензії до 2017 року ТОВ "Атлантис телеком", на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з місткістю мережі до 10 000 номерів на території м. Київ, Київської, Харківської, Одеської, Дніпропетровської і Львівської областей.

На підставі укладення договору з провайдером телекомунікацій видана копія ліцензії ПрАТ "МТС Україна" на будівництво і технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами і надання послуг з їх використання на території України для провайдера телекомунікацій ТОВ «Інноваційно- технологічний альянс», а також ТОВ «Укомлайн», на надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання в користування каналів міжнародного і міжміського електрозв’язку на всій території України для провайдера телекомунікацій ПрАТ «Фарлеп-інвест».

НКРЗ видала ліцензії на користування РЧР для широкосмугового радіодоступу ТОВ "Реалюа" (регіон користування РЧР - Одеська область), ТОВ "Нетлінк" (Луганська область), ТОВ "Техносфера" (Львівська область), ПП "Меджик Лайн" (м. Київ і Київська область). Також за заявою ліцензіата ЗАТ "Українські Сателітарні Системи" Комісія анулювала ліцензію на користування РЧР для широкосмугового радіодоступу на території АР Крим.