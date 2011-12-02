Матеріали про порушення у закупівлях автомобілів держпідприємствами та органами влади скеровані до ГПУ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України передало в Генеральну прокуратуру результати перевірки, під час якої були виявлені факти порушень законодавства під час закупівлі легкових автомобілів органами влади і державними підприємствами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Під час перевірки виявлено, що останнім часом здійснені неправомірні закупівлі легкових автомобілів за цінами, які перевищують встановлені постановою Кабінету міністрів граничні суми витрат.

Зокрема, державне підприємство "ТЕЦ - 2 "Есхар" після проведення двічі в червні-жовтні 2011 року відкритих торгів, які не відбулися, здійснило закупівлю у одного учасника BMW X5 в ТОВ "Баварія Моторс" загальною очікуваною вартістю 800 тис. грн.

У повідомленні сказано, що згідно зі змінами до Закону України "Про здійснення державних закупівель", які набули чинності 3 жовтня 2011 р., Мінекономрозвитку, як уповноважений орган у сфері державних закупівель, не здійснює погодження закупівель у одного учасника.

ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" улистопаді 2011 року за результатами проведення відкритих торгів уклала договір з ТОВ "Автоконцепт" на придбання автомобіля Toyota Land Cruiser 200 очікуваною вартістю 799 тис. 830 грн.

Управління капітального будівництва Донецької міськради в листопаді 2011 року за результатами проведення відкритих торгів уклало договір з ТОВ "Тріол-авто" про закупівлю Passat Limousine B7 вартістю 323 тис. 620 гривен.

КП "Управління автомобільних доріг" Житомирської міськради в листопаді 2011 року за результатами проведення відкритих торгів уклало договір з ТОВ "СтарКар" на придбання автомобіля Toyota Highlander вартістю 435 тис. гривен.

Нагадаємо, що відповідно до постанови уряду, вартість легкових автомобілів для керівників органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій не може перевищувати 60 тис. гривен. При цьому керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади повинні забезпечити включення в контракти з керівниками державних підприємств, які перебувають у сфері їх управління, умов для дотримання граничних сум витрат, затверджених постановою.

Як повідомляв УНІАН, відокремлений підрозділ (ВП) НАЕК "Енергоатом" Рівненська АЕС вже відмовилося від придбання позашляховика Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 800 тис. грн.

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ 1 грудня заявив, що уряд незабаром вживе заходи для істотного скорочення числа службових автомобілів чиновників.

Він також заявив, що уся інформація про порушення під час закупівлі автомобілів буде перевірена і винні відповідатимуть.