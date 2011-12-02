Азаров доручив «Укрзалізниці» забезпечити рух додаткових поїздів під час свят

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив "Укрзалізниці" вжити заходи з підвищення якості перевезення пасажирів і забезпечити рух додаткових потягів на найбільш популярних під час новорічно-різдвяних свят маршрутах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду, доручення були дані у відповідь на критику в засобах масової інформації з приводу проблеми з придбанням квитків на період новорічних і різдвяних свят.

Прем'єр-міністр запропонував організувати графік руху потягів так, щоб максимально задовольнити реальну потребу пасажирів у перевезеннях.

Зміни в графіки руху повинні вносити залежно від часу доби, дня тижня, святкових днів і т. і. та очікуваного пасажиропотоку на конкретний період на відповідних напрямах.

М. АЗАРОВ зажадав організувати постійний моніторинг ситуації і оперативно вносити відповідні коригування в графік руху потягів, враховуючи попит пасажирів.

Відповідальність за організацію належного забезпечення пасажирських перевезень прем'єр-міністр поклав особисто на генерального директора "Укрзалізниці" Владимира КОЗАКА.

Як повідомляв УНІАН, у Держадміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця") заявляють, що "додаткові потяги для залізниць України є невиправдано збитковими. Їх населеність не перевищує 50%, оскільки в один бік місця в них заповнені, а у зворотний бік вони йдуть порожні. Залізниці України зазнають значних збитків, які не компенсуються".

Фахівці "Укрзалізниці" пропонують громадянам, які планують зимовий відпочинок, розглянути альтернативні варіанти виїзду в популярних напрямках.