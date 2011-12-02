Мінрегіон ініціює скасування пільгової електроенергії для міського електротранспорту

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ініціює скасування пільгових тарифів на електроенергію, що поставляється для потреб міського електротранспорту.

Про це сказано в проекті постанови Кабінету міністрів України, розробленому Мінрегіоном і переданому 21 листопада на узгодження зацікавленим міністерствам і відомствам.

Проектом постанови, копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН, зокрема, пропонується визнати такою, що втратила чинність постанову Кабміну №881 від 27 червня 2007 року, якою було введено пільговий тариф для електротранспорту.

Нагадаємо, що згідно з цією постановою міському електротранспорту електроенергія відпускається за тарифом, встановленим для побутових абонентів населення). Обленерго, що відпускають електроенергію за пільговим тарифом підприємствам міськелектротрансу, отримують відповідну компенсацію від ДП «Енергоринок» за рахунок перехресного субсидування, що враховується в оптовій ринковій ціні електроенергії.