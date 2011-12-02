Прикарпаття отримало 9 шкільних автобусів
Сьогодні школи Івано-Франківської області отримали 9 шкільних автобусів.
Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія передачі автобусів у райони області відбулася в Івано-Франківську.
Як повідомила журналістам начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Зинаїда БОЛЮК, Прикарпаття потребує ще 127 шкільних автобусів.
Сьогодні автобуси отримали Верховинська, Галицька, Городенківська, Коломийська, Косівська, Тисменицька, Тлумацька і Снятинська райдержадміністрації.
Вартість одного автобуса - понад 300 тисяч гривень.
Один з автобусів, облаштований пандусом, отримав навчально-реабілітаційний центр у селі Черче Рогатинського району, де проходять лікування і реабілітацію грязями діти-інваліди.
Кошти на придбання траспорту виділив уряд.