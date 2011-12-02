ВОЛЯ інтегрувала дніпропетровське підприємство в єдиний бренд

1 грудня 2011 компанія ВОЛЯ інтегрувала дніпропетровське підприємство в українського загальнонаціонального провайдера кабельного телебачення та високошвидкісного інтернету, який надає послуги під єдиним брендом. Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Вона повідомила, що в результаті клієнти компанії в Дніпропетровську «вже сьогодні можуть користуватися всіма перевагами, унікальними пропозиціями та сервісами», які ВОЛЯ пропонує в регіонах своєї присутності.

За її даними, зміни в наповненні послуг, стандартизація систем моніторингу якості та впровадження єдиних стандартів обслуговування абонентів почалися восени поточного року. Завдяки проведеній роботі, абоненти в Дніпропетровську тепер отримують більше 140 телеканалів з цифровою якістю. Було покращено наповнення пакетів і додано близько 20 нових тематичних телеканалів. Серед них - рейтингові розважальні, спортивні, пізнавальні та кіноканали.

Крім того, ВОЛЯ почала масштабну модернізацію мереж для поліпшення якості і швидкості послуги доступу в інтернет. У планах компанії - розширення пропускної здатності мережі та забезпечення резервування з метою попередження переривання послуг.

Сьогодні пріоритетом для ВОЛІ є підвищення рівня обслуговування з урахуванням кращих європейських стандартів і практик. Зокрема, дніпропетровські абоненти отримали можливість миттєво оплачувати послуги за допомогою платіжних карт VISA / Master Card через інтернет-системи або платіжні термінали.

Інформаційно-консультаційну підтримку клієнтів забезпечує цілодобовий call-центр. А 10 грудня ВОЛЯ відкриває новий центр з обслуговування абонентів, куди дніпропетровці зможуть звертатися з усіх питань, пов`язаних з послугами компанії.

Генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерік ФРАНКЕ зазначив, що Дніпропетровськ є стратегічно важливим містом для ВОЛІ.

«Це наші інвестиції не тільки у вдосконалення послуг, але й в інфраструктуру міста і його розвиток», - сказав він.

За словами Е.ФРАНКЕ, основою всіх впроваджуваних змін є інтереси та побажання абонентів, на підтримку яких компанія сподівається в подальшому.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. компанія ВОЛЯ, закрила угоду про купівлю дніпропетровського провайдера ТОВ «ТРК Фальстап», найбільшого професійного гравця в Дніпропетровську.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу: доступ до телепрограм і відео-на-замовлення, комунікації - високошвидкісний доступ до інтернету, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру. Акціонерами компанії є Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, сімейство фондів під управлінням SigmaBleyzer - UGF III, SBF IV, інвесторами яких виступає, в тому числі, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).