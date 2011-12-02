Сину екс-прокурора, який збив на смерть трьох жінок, дали 5 років

Суд засудив до 5 років позбавлення волі Дмитра РУДЯ - сина колишнього районного прокурора Дніпропетровська, який збив 20 жовтня 2010 року на смерть трьох жінок на пішохідному переході.

Як повідомив УНІАН помічник прокурора Запоріжжя Микола НАЛИВАЙКО, який здійснював підтримку звинувачення в цій кримінальній справі, відповідне рішення виніс сьогодні суд Хортицького району Запоріжжя.

«Суд засудив підсудного до позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Це мінімальне покарання за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України суддя пояснив тим, що обвинувачений відшкодував збитки, визнав свою провину, розкаявся, а також позицією представника потерпілої сторони, який не наполягав на обранні покарання, пов`язаного з позбавленням волі», - повідомив М.НАЛИВАЙКО.

Він також зазначив, що, згідно із законодавством, цей вирок може бути оскаржено протягом 15 днів.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2010 року о 6.40 у Дніпропетровську джип «Тойота Прадо» під керуванням Д.РУДЯ скоїв наїзд на пішоходів, які очікували зеленого сигналу світлофора на пішохідному переході посеред проїжджої частини. Водій із місця ДТП втік. Унаслідок ДТП дві жінки померли на місці пригоди, третя постраждала померла в лікарні.

За декілька днів винуватця аварії було затримано, після чого суд ухвалив рішення про його арешт на період проведення слідства.

Проти Д.РУДЯ порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху), що передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 5 до 10 років.