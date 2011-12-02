Запорізький аеропорт скоротив перевезення майже на 50% через поганий стан аеровокзалу

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в листопаді 2011 року скоротило пасажироперевезення порівняно з відповідним періодом 2010 року майже на 50% через поганий стан аеровокзалу.

Як повідомили УНІАН у керівництві підприємства, "впродовж листопада 2011 року ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" було відправлено всього 978 пасажирів, що на 831 людину менше, ніж у листопаді 2010 р., коли із запорізького аеропорту вилетіло 1 809 пасажирів. Таким чином, пасажиропотік скоротився на 46%".

Основною причиною скорочення пасажиропотоку керівництво держпідприємства називає стан аеропорту в цілому й аеровокзалу зокрема.

«Запорізький аеропорт і особливо аеровокзал перебувають у стані, який, м`яко кажучи, не сприяє збільшенню пасажиропотоку. І будівля вокзалу, і обладнання аеропорту давно потребують реконструкції, ремонту й переобладнання. Їх міг би забезпечити інвестор, але необхідного для приходу на підприємство інвесторів рішення про передачу аеропорту з держвласності, немає: незважаючи на численні обіцянки на всіх рівнях, ми безуспішно очікуємо його вже декілька років», - констатували в керівництві ДП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя».

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" має в розпорядженні аеровокзальний комплекс і злітно-посадочну смугу довжиною 2500 метрів, обладнану світлотехнічними й радіонавігаційними системами, що дозволяє приймати й відправляти повітряні судна практично всіх типів у будь-який час доби при достатньо складних метеоумовах.

З аеропорту виконуються рейси на літаках Як-40, Як-42, Ан-24, Ан-140, Боїнг-737, МД-82.