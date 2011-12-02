Ялту буде включено до календарного плану авторалі IRC на 2012 рік - Червоненко

Ялту буде включено до календарного плану проведення етапу авторалі IRC на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив президент Автомобільної федерації України Євген ЧЕРВОНЕНКО.

За його словами, сьогодні він отримав листа від генерального менеджера «Євроспорт Евентс», що є промоутером IRC, Марчелло ЛОТТІ, в якому той дякує Є.ЧЕРВОНЕНКУ за співпрацю й організацію проведення цього року в Ялті етапу авторалі IRC.

«Ми горді знову включити «Ялта-ралі» до календаря IRC на 2012 рік. Ми переконані, що «Ялта-ралі» залишиться одним із найпрестижнейших ралі, до яких ми можемо приєднатися», - процитував листа Є.ЧЕРВОНЕНКО.

При цьому він додав, що, за словами М.ЛОТТІ, ралі «Монте-Карло» не буде включено в розклад IRC на 2012 рік, тому саме «Ялта-ралі» стане найбільшою подією, яка подарує «дуже схожу атмосферу й дух ралі всесвітнього масштабу».

М.ЛОТТІ запевняє, що компанія, яку він представляє, має намір забезпечити пряму трансляцію авторалі з Ялти наступного року.

Коментуючи листа, Є.ЧЕРВОНЕНКО сказав, що завдяки 14-годинній прямій трансляції авторалі й одній годині розповіді про Україну як мінімум півмільярда людей у всьому світі зможуть краще дізнатися про Україну, а Україна - привернути ще більшу кількість туристів. «Я хочу в зв`язку з цим привітати всю Україну, весь український народ із тим, що з нами почали розмовляти», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО, додавши, що останнім часом Україна фактично ввірвалася в світовий автоспорт, перейшовши з 142-го місця в 2005 році на 18-те в світовому авторейтингу.

Також він поінформував, що в 2013 році, як передбачається, Україна гарантовано прийматиме фінал Чемпіонату Європи IRC.

«Після Євро-2012 цей чемпіонат стане головною світовою спортивною подією, що підвищить рейтинг України», - підкреслив Є.ЧЕРВОНЕНКО.