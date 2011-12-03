У потязі «Київ – Москва» знайшли контрабандну партію мобільних телефонів на 1,2 млн. грн.
10:15, 03 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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На митному посту «Конотоп» затримано контрабандну партію мобільних телефонів на 1,2 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України, 192 телефона Samsung Galaxy S-2 і 38 телефонів HTC Sensation було виявлено у вагоні потяга «Київ - Москва».
Складено протокол про порушення митних правил. Телефони вилучено.
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