У потязі «Київ – Москва» знайшли контрабандну партію мобільних телефонів на 1,2 млн. грн.

На митному посту «Конотоп» затримано контрабандну партію мобільних телефонів на 1,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України, 192 телефона Samsung Galaxy S-2 і 38 телефонів HTC Sensation було виявлено у вагоні потяга «Київ - Москва».

Складено протокол про порушення митних правил. Телефони вилучено.