Під Стамбулом зіткнулося 80 автомобілів

У Туреччині на одній із трас поблизу Стамбула сьогодні зіткнулося 80 автомобілів.

В результаті цієї великої автоаварії одна людина загинула, близько 30 дістали поранення, повідомляє радіо «Свобода».

Загиблий – 42-річний японець.

Усіх постраждалих доставлено до найближчих госпіталів.

Слідство не виключає, що причиною пригоди міг стати сильний туман і слизька через обледеніння дорога.