У Бразилії в ДТП загинули 36 людей

36 осіб загинули і 11 поранено в ДТП в північно-східному бразильському штаті Баїя, повідомляє РІА «Новости».

За даними федеральної дорожньої поліції Бразилії, інцидент стався рано вранці в суботу на трасі федерального значення в районі міста Мілагрес за 250 кілометрів від столиці штату, міста Салвадор.

Автобус, який перевозив робітників, які займаються вирубуванням цукрової тростини, зіткнувся з двома вантажівками. За словами очевидців, автобус пішов на обгін у дозволеному місці на гірському серпантині, коли в нього врізалася вантажівка, яка рухалася в протилежному напрямку.

За даними дорожньої поліції, поранених доставлено до місцевої лікарні. Щонайменше один постраждалий перебуває у важкому стані.