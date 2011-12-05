У Донецькій області вбитий співробітник ДАІ

У Донецькій області під час виконання службових обов'язків убитий співробітник Державтоінспекції.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, надзвичайна подія сталася в ніч з 4 на 5 грудня у Червоноармійському районі Донецької області.

Під час несення служби на службовому автотранспорті на трасі "Донецьк-Дніпропетровськ" екіпаж з двох співробітників ДАІ помітив автомобіль "ВАЗ-2101", який рухався на великій швидкості, грубо порушуючи Правила дорожнього руху. Останній до того ж був технічно не справний - через відірваний глушник від автомобіля йшов шлейф іскр, сказано у повідомленні.

Вимоги співробітників міліції зупинитися водій автомобіля "ВАЗ-2101" проігнорував, водій і пасажири зробили спробу сховатися і звернули у бік села Гришино. У вказаному селі працівники Державтоінспекції наздогнали автомобіль і наказали громадянам, які були у ньому, вийти. З салону на міліціонерів кинулися як мінімум четверо (дані уточнюються) зловмисників. Озброєні бандити нанесли викруткою одному співробітникові ДАІ колото-різану рану грудей і побили бітами, заподіявши травми, не сумісні з життям. Другий співробітник встиг дістати табельну зброю і зробити постріл, яким був поранений один з нападників. Після цього злочинці сховалися.

Завдяки оперативно введеному плану "Сирена", о 04.00 5 грудня підозрювані в скоєнні цього злочину були затримані співробітниками міліції на межі з Дніпропетровської областю. На місці події працює слідчо-оперативна група.

У 28-річного загиблого молодшого сержанта міліції Олександра Білого залишилася дружина і донька, якій ще не виповнилося і двох років, уточнили в міліції.