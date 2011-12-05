Авіакомпанія «УРГА» відкрила в Кіровограді центр з обслуговування літаків

Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" відкрила в Кіровограді технічний центр з обслуговування літаків.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Кіровоградської обласної адміністрації.

Звертаючись до учасників урочистого відкриття, директор МААК "УРГА" Леонід ШМАЄВИЧ зазначив, що його компанія прагне відродити кращі авіаційні традиції Кіровоградської області.

"Минулого року ми відкрили міжнародний термінал, сьогодні - ангар авіаційно-технічний комплекс з технічного обслуговування літаків різного класу вітчизняних і зарубіжних компаній, який відповідає європейським стандартам. Таким чином, ми наближаємо Кіровоград до статусу міжнародного центру авіаційного сполучення" - підкреслив Л. ШМАЄВИЧ.

Також представник Асоціації авіакомпаній у Східній Європі вручив Л. ШМАЄВИЧУ документ, який дозволяє компанії здійснювати технічне обслуговування за європейськими правилами - сертифікат РАRТ - 145. Відповідний сертифікат "УРГА" отримала і від Державної авіаційної служби України.

Як зазначили фахівці авіаційної галузі, технічний центр такого рівня обслуговування літаків поки єдиний в Україні.

Інвестиції компанії у будівництво ангара склали більше 8 млн. грн. Центр дозволить виконувати усі форми технічного обслуговування літаків таких класів як АН-24, АН-26, АН-30, АН-32, АН-148, АН-158, АТР-42, АТР-72, Даш-7, Даш-8, СААБ-340, СААБ-2000, Цесна Караван, Боїнг 737-500 та інших. Ангар забезпечує захист літаків від погодних чинників впродовж усього року.

Довідка УНІАН. ЗАТ МААК "Урга" створене в серпні 1993 року, базується в м. Кіровограді. Здійснює вантажні і пасажирські перевезення, в основному, на замовленняя ООН, а також чартерні міжнародні рейси. Парк повітряних суден компанії налічує 22 літаки, з них 9 - Ан-26, 11 - Ан-24 і 2 - Ан-26-100. Авіакомпанія сертифікована ICAO, а з 2001 року є членом Європейської асоціації регіональних авіаліній ERA. З грудня 1994 року МААК "УРГА" включена до списку перевізників ООН.

У 2009 році Фонд держмайна України продав 51% акцій ЗАТ "Урга" одному із співзасновників компанії American International Consulting Corp. (AICC), який до цього володів 43,5% акцій. Ще 5,5% акцій належать грецькій компанії Lyktos Group of Companies Inc.