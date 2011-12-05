«Авліта» отримала позитивний висновок екологічної Держінспекції

АТ "Стівідорна компанія "Авліта" в ході перевірок в листопаді 2011 року отримала позитивні висновки Державної Азово-чорноморської екологічної інспекції, згідно з якими при проведенні вантажних операцій з перевалки зернових вантажів на судна "Авліта" в повному об'ємі дотримується природоохоронного законодавства, і не забруднює акваторію Севастопольської бухти.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, позапланова і планова перевірки проходили з 4 по 18 листопада 2011 року.

У ході перевірок представники інспекції перевірили дотримання робочої технологічної карти (РТК) перевалки зерна і технології омаслювання зерна під час вантаження вивчили дозвільну природоохоронну документацію підприємства в цілому і зернового терміналу зокрема, включаючи матеріали державної екологічної експертизи за оцінкою дії процесу перевантаження зерна на довкілля (ОДПП).

Крім того, фахівці відділу держекоконтролю і радіаційної безпеки в пунктах пропуску через державний кордон (Севастополь) провели дослідження проб морської води у бухті Докова під час завантаження суден зерном на причалах підприємства і перевірили можливі джерела забруднення акваторії Севастопольської бухти.

Як повідомляє компанія, в актах перевірок Державної Азово-чорноморської екоінспекції сказано, що "порушень вимог природоохоронного законодавства України під час перевантаженні зернових вантажів і металопрокату на судна не виявлено", "у пробах морської води не зафіксовані перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин".

"На даний момент державною експертизою погоджені матеріали, що дозволяють перевалювати "Авліті" до 3,5 млн. тонн зерна на рік", - зазначив в.о. генерального директора АТ "СК "Авліта" Сергій ПОСОХОВ.

Довідка УНІАН. АТ "Стівідорна компанія "Авліта" має в розпорядженні два глибоководних причалів в акваторії Севастопольської бухти. Спеціалізація "Авліти" - перевалка металопродукції і зерна. Потужності компанії дозволяють перевалювати вантажі з усіх видів транспорту на морський. Загальна річна пропускна спроможність перевантажувального комплексу складає до 5,5 млн. тонн вантажів, у тому числі 2 млн. тонн металопродукції і 3,5 млн. тонн зерна.

Підприємство оперує зерновим терміналом місткістю 170 тис. тонн одноразового зберігання. Продуктивність станції прийому зерна із залізничних вагонів - 1,2 тис. тонн на годину, з автотранспорту - 300 тонн на годину. Продуктивність вантаження судна складає до 2,4 тис. тонн на годину Перевалочні потужності включають 15 кранів, у тому числі 5 причальних портальних кранів Liebherr і Gottwald останнього покоління.

100% акцій АТ "СК "Авліта" належить "СКМ" (Систем Кепітал Менеджмент). Стратегічне управління АТ "СК "Авліта" здійснює ТОВ "Портінвест" - портовий холдинг СКМ.