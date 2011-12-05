«Укрзалізниця» призначила на свята 20 додаткових поїздів

20 додаткових потягів забезпечуватимуть пікові перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця", станом на 5 грудня 2011 року шість потягів призначила Південно-західна залізниця, п'ять - Придніпровська, чотири - Південна, по два - Одеська і Донецька і один - Львівська.

Зокрема, Одеська залізниця призначила додаткові потяги Одеса - Ужгород і Миколаїв - Київ, Придніпровська залізниця призначила потяги Дніпропетровськ - Сімферополь, Дніпропетровськ - Івано-Франківськ, Дніпропетровськ – Львів, Сімферополь - Ужгород і Дніпропетровськ - Київ.

Південно-західна залізниця призначила додаткові потяги за напрямками Київ - Ужгород, два потяги Київ - Івано-Франківськ, Київ - Сімферополь, Київ - Луганськ, Київ - Донецьк.

Донецька залізниця призначила додаткові потяги Донецьк - Львів і Луганськ - Київ. Південна залізниця призначила потяги за напрямками Київ - Тернопіль, Харків - Сімферополь, Харків - Мукачево і Харків - Київ.

Львівська залізниця призначила додатковий потяг Київ - Львів - Київ.

Крім того, призначені додаткові рейси потягу №137/138 Івано-Франківськ - Київ, №396/395 Одеса - Київ і №150/149 Запоріжжя - Київ.