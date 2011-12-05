ДТП на Житомирщині: водій збив 9-річну велосипедистку, врізався у дерево і загинув
13:00, 05 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Житомирській області водій автомобіля збив 9-річну велосипедистку, після чого врізався у дерево і загинув.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Житомирській області, аварія сталася в Олевську. 20-річний водій автомобіля «Мерседес» виїхав на праве узбіччя, збив велосипедистку, після чого врізався у дерево.
Водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Дівчинка була госпіталізована.
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