ДТП на Житомирщині: водій збив 9-річну велосипедистку, врізався у дерево і загинув

13:00, 05 грудня 2011
Транспорт/Звя'зок
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У Житомирській області водій автомобіля збив 9-річну велосипедистку, після чого врізався у дерево і загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Житомирській області, аварія сталася в Олевську. 20-річний водій автомобіля «Мерседес» виїхав на праве узбіччя, збив велосипедистку, після чого врізався у дерево.

Водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Дівчинка була госпіталізована.

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