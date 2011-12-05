ЗАЗ почав серійне виробництво автомобілів Lanos з коробкою «автомат»

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ, м. Запоріжжя) почав серійне виробництво легкових автомобілів Lanos з 16-клапанним двигуном об'ємом 1,4 л виробництва GM і автоматичною коробкою перемикання передач (АКПП) компанії Aisin (Японія).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

"У листопаді вироблено 365 автомобілів Lanos з автоматичною коробкою перемикання передач. Всього в планах заводу - виробництво до кінця 2011 року 1 500 автомобілів Lanos з АКПП. Ці автомобілі запропоновані не лише українським споживачам. Аналогічні автомобілі поставлені на експорт в РФ під брендом ЗАЗ і назвою Сhance" - цитує прес-служба голови правління ПАТ "ЗАЗ" Миколу ЄВДОКИМЕНКА.

У повідомленні сказано, що цей двигун є глибокою модернізацією двигуна F14D3 (E - TEC II). На цей момент двигун F14D4 (ECO TEC) - один з найсучасніших в лінійці GM. Маючи робочий об'єм 1,4 л, він розвиває потужність у 101 л.с., що є хорошим показником. Застосовані такі сучасні розробки як індивідуальні котушки запалення, електронний привід дросельної заслінки, автоматичне регулювання фаз газорозподілу на впускному і випускному розподільному валу, міра стискування збільшена з 9,5 до 10,5 одиниць, система самодіагностики підтримує протокол OBDII - CAN. Застосовується бензин з октановим числом від 92 і вище.

Витрата палива автомобілем Lanos з двигуном F14D4 і АКПП в умовному міському циклі складає 7,9 л на 100 км, що в середньому на 2,5 л менше, ніж з двигуном A15SMS і механічною коробкою передач. Автомобілі випускаються у виконанні, що відповідає нормам Євро-4.

Автомобіль ЗАЗ Lanos з двигуном 1,4 л потужністю 101 л. с. з автоматичною коробкою перемикання передач представлений в кузовах седан і хетчбек. Комплектація автомобіля включає кондиціонер, гідропідсилювач керма і подушку безпеки водія.

Довідка УНІАН. ПАТ "ЗАЗ" - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, зборкою. Підприємство входить в Корпорацію "УкрАВТО".

Корпорація "УкрАВТО" - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. В активі "УкрАВТО" - успішна багаторічна співпраця з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і "АВТОВАЗ".

У структуру корпорації входять понад 400 автосервісних підприємств в усіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.