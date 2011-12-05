Абоненти «Київстар» придбали понад 730 тис. модемів для мобільного Інтернету

За три роки, від початку продажів модемів для мобільного Інтернету, абоненти "Київстар" придбали понад 730 тисяч таких модемів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначили в компанії, доступ в Інтернет за допомогою USB -модемів має все більший попит серед абонентів "Київстар". Старт продажів наборів "Мобільний Інтернет" від "Київстар" відбувся в листопаді 2008 року. За три роки з часу впровадження цієї комерційної пропозиції абоненти "Київстар" придбали 730 тисяч таких наборів, при цьому вартість набору знизилася більш ніж втричі.

У 2008 - 2009 роках в продаж надійшли набори з СІМ-картами для роботи як в мережі другого покоління (GPRS/EDGE), так і в мережі третього покоління (компанія має договір з "Укртелекомом" про національний роумінг у мережі третього покоління останнього - УНІАН).

Як зазначив начальник відділу продуктів бізнес-підрозділу масового ринку "Київстар" Віктор КУЛИЧОВ, передумовою появи модемів для мобільного Інтернету став постійний ріст попиту українців на послугу безпровідного доступу до Інтернету. Так за три роки трафік мобільного Інтернету в мережі "Київстар" виріс майже вдесятеро, з 276 ТБ в 2008 р. до понад 2 ПБ в 2010 році.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці "Україна" VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ "Київстар" і "Beeline-Украина" (АТ "Українські радіосистеми" і ТОВ "Голден телеком").

Мережу мобільного зв'язку АТ "Київстар" охоплює усі великі і малі міста України, а також понад 28 тис. сільських населених пунктів, кількість мобільних абонентів - понад 24,8 млн., абонентів широкосмугового доступу в Інтернет - понад 320 тис.