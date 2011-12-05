Об’єм ринку медійної інтернет-реклами у 2011 році складе 270,5 млн. грн.

Згідно з результатами дослідження ринку медійної інтернет-реклами України Інтернет Асоціації України (ІнАУ), об'єм цього ринку у 2011 році з урахуванням прогнозу на грудень складе 270,5 млн. грн. без урахування ПДВ.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі ІнАУ.

Методика дослідження розроблена у рамках Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами і грунтується на спільному аналізі даних від найбільших агентств інтернет-реклами з одного боку і провідних продавців (поодиноких сайтів, холдингів, сейлз-хаусів, мереж) - з іншого. Учасники дослідження заповнювали спеціальні анкети, у яких агентства вказували суми отриманих від рекламодавців коштів по кожному з продавців, а продавці вказували частку у своїх оборотах окремих рекламних агентств.

Такий "перехресний" аналіз, вважають в ІнАУ, робить дослідження дуже стійким до надання неповної інформації з того чи іншого боку і дозволяє отримувати дуже точну оцінку ринку навіть за умов відносно невеликого числа учасників анкетування.

В анкетуванні брали участь з боку агентств компанії AdPro (Aegis Media), AdWork, Escape Digital Marketing Group, Qmedia і COXO, а з боку продавців - Ukr.net, "автоцентр", "Оглядач", Price.ua, Infocar, Mapia.ua, Podrobnosti.ua, FISH, Internet Marketing, AdNet, HTTPool, Go2Net, C8.Network і "Українська баннерна мережа".

Анкети були в закритому режимі введені в спеціальну excel -форму представником Юридичної фірми "Василь Кісіль і Партнери" і після оприлюднення результату знищені разом з електронною базою. Це дозволило забезпечити повну конфіденційність наданої в анкетах інформації. Конфіденційність і відсутність рейтингування гравців ринку гарантує високий рівень об'єктивності даних. При цьому використання даних від продавців, здійснене на вітчизняному ринку медійної інтернет-реклами уперше, дозволило врахувати об'єм прямих продажів продавців рекламодавцям в цьому сегменті.

У планах ІнАУ - проведення дослідження за підсумками 2011 року, у якому планують врахувати деякі сегменти ринку інтернет-реклами, що опинилися цього разу за рамками оцінки, а також отримання ряду додаткових показників, які характеризують ринок інтернет-реклами України. Розглядають можливість залучення до анкетування третьої сторони ринку інтернет-реклами - Рекламодавців.

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІНАУ) - відкрите добровільне об'єднання юридичних осіб, яке об'єднує понад 100 учасників ринку інформаційно комунікаційних технологій.