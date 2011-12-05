Обсяг світового мобільного трафіку до 2015 року виросте у 26 разів – Cisco

До 2015 року місячний об'єм світового мобільного трафіку виросте у 26 разів до рівня 6,3 ексабайта, а річний - до 75 ексабайт.

Такий прогноз міститься в дослідженні "Індекс візуальних мережевих технологій Cisco: прогноз розвитку світового мобільного трафіку на 2010-2015 роки" (Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast) компанії Cisco, результати якого надані УНІАН.

75 ексабайт відповідають по місткості 19 млрд. дисків DVD, або 536 квадрильйонам повідомлень SMS (1 зеттабайт дорівнює одному секстильйону байт або одному трильйону гігабайт) - такий об'єм в 75 разів перевищує увесь фіксований і мобільний світовий IP -трафик 2000 року.

У 2010 році об'єм світового мобільного трафіку ріс у 4,2 швидше, ніж об'єм фіксованого широкосмугового трафіку, втричі перевищивши загальний об'єм інтернет-трафіку (фіксованого і мобільного), згенерованого у 2000 році.

У період з 2010 по 2015 рік середньорічні темпи росту мобільного трафіку складуть 92%. Це пов'язано з постійним збільшенням числа таких мобільних пристроїв як планшетні комп'ютери і смартфони, і поширенням мобільного відеоконтенту.

За прогнозами Cisco у 2015 році в мобільних мережах працюватиме понад 5,6 млрд. підключених персональних пристроїв. Крім того, у світі з'являться півтора мільярди вузлів зв'язку "машина-машина". Таким чином на кожного жителя планети доводитиметься приблизно одне мобільне з'єднання (за оцінками ООН, на той час населення Землі складе 7,2 млрд. осіб).

Згідно з тими ж прогнозами, до 2015 року частка мобільного відео в загальному об'ємі мобільного трафіку складе 66%. З 2010 по 2015 рік ця частка виросте в 35 разів, демонструючи найвищі темпи росту серед усіх мобільних застосувань, включених в дослідження Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast. За той же період об'єм мобільного трафіку, генерованого планшетними комп'ютерами, збільшиться в 205 разів. Це найвищі темпи росту для облаштувань будь-якої категорії.

За останніми даними, у період з 2010 по 2015 р. найвищі регіональні темпи росту будуть зафіксовані на Близькому Сході і в Африці: там річний ріст може скласти 129%, що означає 63-кратний ріст за 5 років. У Латинській Америці ці показники складуть відповідно до 111% на рік і 42-кратний ріст за 5 років. Потім йдуть Центральна і Східна Європа з річним темпом росту в 102% (34-кратний ріст за 5 років) і Азійсько-тихоокеанський регіон (щорічний ріст у 101% або 33-кратний ріст за 5 років). У Західній Європі, як очікується, ці показники складуть відповідно до 91% на рік і 25-кратний ріст за 5 років, у Північній Америці - 83% на рік і 20-кратне збільшення за 5 років, у Японії - 70% на рік і 14-кратний ріст за 5 років.

Чемпіоном серед окремих країн стане Індія: 158% на рік і 115-кратний ріст за п'ять років. За нею йдуть ПАР (144% на рік і 87-кратний ріст за 5 років) і Мексика (131%, 66-кратний ріст). Для порівняння: у Великобританії темпи росту складуть 84% на рік, або 21-кратне збільшення за п'ять років, а в США - 83% на рік і 21-кратний ріст за той же період.

У 2010 році, порівняно з попереднім роком, середня швидкість мобільного мережевого з'єднання подвоїлася, а до 2015 року прогнозується її ріст у 10 разів - до 4,4 Мб/с (для смартфонів). Як вважають в Cisco, швидкість мобільних з'єднань "стала найважливішим чинником, що підтримує ріст об'ємів мобільного трафіку".

На думку віце-президента компанії Cisco Сураджа ШЕТТІ, те, що за період з 2009 по 2010 рік об'єм світового мобільного трафіку збільшився в 26 разів і вже третій рік підряд практично потроюється, "підтверджує силу мобільного Інтернету"."Нескінченний потік нових мобільних пристроїв, підвищення швидкості мобільних широкосмугових з'єднань, поява нового контенту і додатків різних типів (особливо відео) - головні каталізатори цього небувалого росту", - вважає він.

Довідка УНІАН. Компанія Cisco - один зі світових лідерів в галузі мережевих технологій. Дохід компанії у 2011 фінансовому році склав 43,2 млрд. дол., прибуток - 6,5 млрд. дол.