НКРЗ прийняла рішення про ліквідацію Державної інспекції зв’язку

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) прийнято рішення про ліквідацію Державної інспекції зв'язку (ДІЗ).

Про це йдеться у рішенні НКРС №695 від 1 грудня 2011 р. "Про припинення ДІЗ як юридичної особи у складі НКРЗ", яке має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з цим рішенням, НКРЗ на виконання Указу Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1065/1065 "Про ліквідацію Національної комісії з питань регулювання зв'язку України" скерувала в Кабінет міністрів України пропозицію щодо припинення ДІЗ як юридичної особи у складі НКРЗ і проект постанови Кабінету міністрів "Про ліквідацію Державної інспекції зв'язку".

Згідно з цією постановою, має бути утворена комісія з ліквідації ДІЗ на чолі з начальником ДІЗ Владиславом БІБОЮ, який повинен забезпечити здійснення в установленому порядку заходів, пов'язаних з ліквідацією ДІЗ, передачу матеріальних цінностей, які є на балансі ДІЗ в Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ) та ін.

Як собщал УНІАН, 23 листопада 2011 року Президент України прийняв рішення про ліквідацію НКРЗ (Указу Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1065/1065) і утворений новий орган регулювання у галузі зв'язку - НКРЗІ (Указ Президента України №1067/2011 від 23 листопада 2011 року).