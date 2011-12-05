Одеський порт та туроператори зайнялися розвитком круїзного бізнесу в Одесі

Одеський порт і ряд туристичних агентств Одеси створили робочу групу з питань розвитку інфраструктури круїзного бізнесу в Одесі.

Як повідомляє порт, рішення було прийняте 1 грудня у рамках проведення "круглого столу" присвяченого аналізу результатів і досягнень круїзного сезону поточного року і перспектив сезону-2012.

Начальник відділу туризму Одеського порту Олена ТИЩЕНКО зазначила, що розвитку круїзного бізнесу в Одесі заважають проблеми з обслуговуванням туристів на території Одеси і України в цілому.

Такі висновки отримали під час анкетування судноплавних компаній і пасажирів круїзних суден, яке показало відсутність нарікань з боку туристів до роботи пасажирського терміналу порту на тлі незадовільної оцінки стану музеїв, пам'ятників архітектури, складнощів з рухом екскурсійних автобусів в історичному центрі міста, відсутністю достатньої кількості паркувальних місць для автобусів і т.д.

Робоча група сформує ініціативи з поліпшення рівня обслуговування круїзних туристів в Одесі і готуватиме для держорганів пропозиції, спрямовані на збільшення кількості круїзних заходів в Одесі.

До складу консультативної групи увійшли представники Одеського порту і туристичних компаній "Dinadis", "Лондон Скай Тревел", "Блек сі тур" і "Модес".

Довідка УНІАН. Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморсько-азовського бассейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, що історично склалися. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн. тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.

За 10 місяців 2011 року Одеський морський торговий порт збільшив переробку вантажів на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 21,123 млн. тонн.

Впродовж навігації 2011 Одеський порт відвідали 73 круїзні лайнери. З урахуванням суден типу "річка-море" за навігацію в Одеський порт було здійснено 122 судозаходи.

Пасажирський комплекс порту обслужив 33 лінії, з них 4 нових - Iberocruseros, Variety Cruises, Voyages to Antigiuty, Zegrahm & Eco Expeditions.

У рамках навігації Одеський порт обслужив 122 тис. пасажирів - на 5,2% більше, ніж минулого року.