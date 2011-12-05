Затримано начальника Керченського морського торгового порту
14:14, 05 грудня 2011Транспорт/Звя'зок
0
Співробітники правоохоронних органів затримали начальника Керченського морського торгового порту Олександра КОТОВСКОГО за підозрою у зловживанні службовим становищем при закупівлі підприємством паливно-мастильних матеріалів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.
О.КОТОВСЬКИЙ був затриманий 3 грудня у кримінальній справі, порушеній 16 листопада.
«Порушуючи вимоги закону, портовики заплатили за ПММ суму, що перевищувала визначену в тендерних пропозиціях. Постачальнику було необгрунтовано перераховано понад 230 тисяч гривень», - говориться в повідомленні.
Ведеться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter