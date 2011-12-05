В Азербайджані у ДТП загинуло двоє працівників Львівського авіаційно-ремонтного заводу

4 грудня о 21.00 у Сумгаїті Азербайджан) внаслідок ДТП загинуло двоє працівників Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області.

45-річний радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування і 35-річний інженер-технолог перебували у відрядженні в одній із військових частин на базі ВПС для виконання гарантійного обслуговування та пусконалагоджувальних робіт на літаках.

Причини та обставини ДТП з’ясовує комісія зі спеціального розслідування теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області.