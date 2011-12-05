На реконструкції Донецького залізничного вокзалу освоєно 309 млн. грн.

Загальна вартість будівельно-монтажних робіт на реконструкції залізничного вокзалу Донецька, виконаних з початку 2011 року, склала 309 млн. грн., робіт, виконаних з початку реконструкції, - 685 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), на сьогодні на реконструкції вокзалу завершується облаштування пасажирських платформ, ведеться будівництво будівлі приміського вокзалу, ведеться реконструкція існуючого вокзалу та благоустрій прилеглих територій, проведено ремонт існуючого підземного переходу через залізничні колії.

Крім того, завершено будівництво триповерхового будинку громадсько-торговельного комплексу на вул. Артема.

Також Укрзалізниця повідомила, що 2 грудня гендиректор Володимир КОЗАК проїхав з інспекцією за маршрутом Київ-Полтава-Лозова-Донецьк.