ДЗ на зимові канікули сформувала два дитячі поїзди

Донецька залізниця (ДЗ) сформувала два додаткові поїзди з 11 вагонів кожен для обслуговування дитячих екскурсійних груп під час зимових канікул - сполученням Луганськ-Харків-Львів-Київ-Луганськ, і сполученням Лисичанськ-Київ-Львів-Лисичанськ.

Як повідомляє ДЗ, поїзд Луганськ-Харків-Львів-Київ-Луганськ відправиться 23 грудня, потяг Лисичанськ-Київ-Львів-Лисичанськ - 1 січня.

Всього станом на 5 грудня 2011 Донецька залізниця призначила два додаткових поїзди - № 569/570 сполученням Донецьк-Львів і № 588/587 сполученням Луганськ-Київ. Крім того, призначено поїзд до Донбасу формуванням ПЗЗ № 588/587 сполученням Київ-Луганськ і розробляється графік проходження додаткового поїзда № 584/583 сполученням Київ-Донецьк.

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 грудня 2011 шість додаткових поїздів призначила Південно-Західна залізниця, п`ять - Придніпровська, чотири - Південна, по два - Одеська та Донецька і один - Львівська.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив «Укрзалізниці» вжити заходів з підвищення якості перевезення пасажирів і забезпечити рух додаткових поїздів на найбільш популярних під час новорічно-різдвяних свят маршрутах.

У Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») заявляли, що «додаткові поїзди для залізниць України є невиправдано збитковими. Їх наповненість не перевищує 50%, оскільки в одну сторону місця в них заповнені, а у зворотний бік вони йдуть порожні. Залізниці України несуть значні збитки, які не компенсуються ». Фахівці «Укрзалізниці» пропонували громадянам, які планують зимовий відпочинок, розглянути альтернативні варіанти виїзду в популярних напрямках.