Уряд планує до 2015 року перевести органи держвлади на програмне забезпечення з відкритим кодом

Уряд планує поступово, до 2015 року, забезпечити перехід органів державної влади на програмне забезпечення з відкритим кодом, що дасть змогу скоротити бюджетні витрати на легалізацію і придбання пропрієтарного програмного забезпечення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, такий перехід передбачений схваленою Кабінетом міністрів Державною цільовою науково-технічною програмою використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012-2015 роки.

Як наголошується в повідомленні, в процесі реалізації програми бюджетні кошти буде переспрямовано на підтримку вітчизняних розробників програмного забезпечення.

Крім того, програма створюватиме сприятливі умови для залучення інвестицій у розвиток українською ІТ-індустрії.

Програма, сказано в повідомленні, передбачає створення загальнодоступного інформаційного ресурсу з технічної підтримки програмного ресурсу з відкритим кодом і єдиного Реєстру програмного забезпечення, яке використовується в органах державної влади.

У рамках програми буде організовано підвищення кваліфікації державних службовців.

Підприємство для розробки методичних принципів використання програмного забезпечення з відкритим кодом і його безкоштовного розповсюдження в органах державної влади визначатиметься на конкурсній основі.