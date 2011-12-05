Головою НКРЗІ призначено нинішнього голову НКРЗ Яцука

Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку і інформатизації (НКРЗІ), указом Президента України призначено нинішнього голову Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) Петра ЯЦУКА.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗ.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення про ліквідацію НКРЗ (указ від 23.11.2011 № 1065) і утворення нового органу регулювання – НКРЗІ (указ № 1067 від 23.11.2011).

Згідно з указом № 1065 утворено комісію з ліквідації НКРЗ на чолі з П.ЯЦУКОМ. Голові комісії наказано забезпечити здійснення в установленому порядку заходів, пов`язаних з ліквідацією НКРЗ тощо, поінформувавши Президента України у шестимісячний термін про результати проведеної роботи.

НКРЗІ є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом і надання послуг поштового зв`язку. У своїй галузі НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу і органу державного нагляду (контролю).

Раніше діючий у сфері зв`язку регуляторний орган – НКРЗ включав до свого складу голову НКРЗ і 7 членів, які також призначалися Президентом України. На відміну від нового органу регулювання, НКРЗ не займалася регулюванням сфери інформатизації.