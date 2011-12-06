Київ цього року придбав 23 нових трактора Foton для прибирання снігу

Київ цього року придбав 23 нових трактора Foton-FT-454 для прибирання снігу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА щодо стану підготовки снігоприбиральної техніки і посипальних матеріалів для належного утримання й експлуатації прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів у зимовий період.

До зими загалом підгтовлено 342 одиниці техніки. Серед них 116 одиниць малої механізації, 203 трактора для прибирання снігу, а також зазначені трактори Foton.

Вирішено питання наявності трактористів у районах міста. За інформацією Головного управління житлового господарства, штат трактористів сьогодні складається зі 170 осіб.

Кількість заготовленої піщано-соляної суміші у Голосіївському районі – 654 тонни, у Дарницькому – 198 тонн, у Деснянському – 262 тонни, у Дніпровському – 533 тонни, в Оболонському – 220 тонн, у Печерському районі – 437 тонн, у Подільському – 250 тонн, у Святошинському – 185 тонн, у Солом’янському – 480 тонн, у Шевченківському районі - 407 тонн.