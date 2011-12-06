У Харкові в аварію потрапив автозак

У Харкові у ДТП потрапив автомобіль «Фотон», який перевозив затриманих осіб.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, аварія за участю автозаку та автомобіля «Нісан» сталася вчора близько 11.00.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, міліцейський спецавтомобіль, який перевозив затриманих до суду, технічних ушкоджень не отримав.

На місце аварії для подальшого транспортування затриманих прибув інший спецавтомобіль, який доправив їх до місця призначення.

Місце аварії було обгороджене працівниками райвідділу міліції та спецпідрозділу «Беркут».

Причини та обставини ДТП встановлюються.