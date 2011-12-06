Залізниці збільшили середньодобове навантаження на 8,5%

Українські залізниці у січні-листопаді 2011 року збільшили середньодобове навантаження вагонів на 8,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1,62 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН в Державній адміністрації залізничного транспорту України "Укразалізниця", цей показник на 3,5% перевищує запланований.

Крім того, "Укрзалізниця" повідомила, що в листопаді 2011 року середньодобове навантаження вагонів виросло на 8,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року і на 3,5% порівняно з планом - до 1,063 млн. тонн.

Зокрема, у листопаді 2011 року середньодобове навантаження збільшили усі залізниці, у тому числі Донецька - на 7,8%, Придніпровська - на 5,7%, Південна - на 6,1%, Південно-західна - на 17,3%, Одеська - на 13, 9%, Львівська - на 12,3%.

Протягом листопада 2011 року в середньому за добу вивантажували близько 17 тис. вагонів - на 8,1% більше, ніж в листопаді минулого року.

"Поліпшення показників експлуатаційної роботи залізниць відбулося завдяки ефективній організації перевізного процесу і раціональнішому використанню рухомого складу", - зазначають фахівці "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. За 11 місяців 2010 року українські залізничники в середньому щодоби вантажили 979,3 тис. тонн вантажів - на 11,1% більше, ніж в січні-листопаді 2009 року і на 5,9% більше від планового завдання.