«Укрзалізниця» у листопаді прискорила обіг вантажних вагонів на 2,5%

Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця" в листопаді 2011 року прискорила обіг вантажних вагонів порівняно з аналогічним періодом 2010 року на 2,5%.

Як повідомили УНІАН в прес-службі відомства, у середньому один вагон в листопаді був в обігу 5,5 доби, обіг навантаженого вагона в листопаді 2011 року склав 2,89 доби.

Час простою вагону під однією вантажною операцією склав 33 години - на 15% менше, ніж було заплановано. Простій вагону на одній технічній станції склав 7,14 години - на 3,5% менше, ніж планувалося.

Середня протяжність рейсу вантажного вагону склала 507,9 км - на 2,7% більше, ніж було заплановано.

Середньодобовий пробіг локомотива в листопаді 2011 року склав 470 км - на 4,9% більше від плану і на 0,2% більше від рівня минулого року. Середньодобова продуктивність локомотива склала 1,33 млн. т/км брутто - на 5% більше від плану і на 0,5% більше від показника аналогічного періоду 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році виросла ефективність використання вагонів "Укрзалізниці", про що свідчить прискорення обігу вантажного вагона до рівня 2009 року на 0,77 доби (112,3%), і до планового завдання на 1,13 доби (118,0%).

Згідно з повідомленням, у середньому один вантажний вагон був в обігу 6,27 доби. Обіг навантаженого вагона склав 2,98 доби, і прискорений до планового завдання на 0,14 доби (104,7%).