ПЗЗ за 11 місяців відремонтувала 3821 вантажний вагон

Служба вагонного господарства Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) за 11 місяців 2011 року відремонтувала в умовах депо 3766 вантажних вагонів і провела капітальний ремонт 55 вантажних вагонів.

Як повідомляє прес-служба дороги, план з деповського ремонту виконано на 101%, із капітального ремонту - на 100%.

Крім цього, ПЗЗ відремонтувала 2004 приватних вагонів, з них деповським ремонтом - 1745 і 259 капітальним ремонтом. Зокрема, для транспортування контейнерів були відремонтовані 480 фітингових платформ Державного центру транспортного сервісу «Ліски».

Крім того, протягом 2011 року були відремонтовані 249 вагонів підприємств Південно-Західної залізниці, у тому числі 23 - капітальним та 226 - деповським видами ремонту.