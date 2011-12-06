Янукович підписав закон про 450 млн. євро кредиту на ремонт доріг біля Києва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про ратифікацію Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІ (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва)» між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 листопада.

Згідно із законом, його ухвалення потребує видатків коштів державного бюджету на співфінансування проекту з української сторони, а також матиме своїм наслідком виникнення фінансових зобов’язань за кредитом у сумі 450 млн. євро, наданим Україні Європейським інвестиційним банком. Процентна ставка 2,5% річних, а комісійна – 0,25%.

Джерелом повернення кредитів будуть кошти, які щорічно передбачатимуться у державному бюджеті України на відповідні цілі.

Термін окупності інвестицій у реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг на підходах до Києва становить 6,5 років, що менше нормативно-допустимого (8,3 років), а коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень 0,16 більший нормативно-допустимого (0,12).

Кредитні ресурси на реалізацію проекту впродовж 2011-2015 років у сумі 900,0 млн. євро необхідно буде повернути впродовж 2016 – 2036 років.