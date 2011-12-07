УЗ збільшить кількість додаткових потягів до Ужгорода та Івано-Франківська на свята

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») планує збільшити кількість додаткових потягів, які курсуватимуть під час новорічних і різдвяних свят у напрямі Ужгороду та Івано-Франківська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Він відзначив, що на 7 грудня вже призначені 20 додаткових потягів, зокрема, 6 потягів призначила Південно-Західна залізниця, 5 – Придніпровська, 4 – Південна і по 2 потяги – Одеська і Донецька залізниця, один потяг – Львівська залізниця.

«Усі пасажири будуть вивезені. Потяги, які ходили через добу, ходитимуть щодня», - сказав В.КОЗАК.

За його інформацією, зокрема, 29-30 грудня київський залізничний вузол відправить 130 потягів, що становитиме практично максимальну переробну здатність цього вузла.

Також В.КОЗАК відзначив, що додаткові потяги у пікові періоди перевезень є для залізниці збитковими. За його словами, як правило, вони формуються з вагонів, що перебувають у відстої, які вимагають відповідної підготовки і комплектації штатом провідників.

Нагадаємо, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив «Укрзалізниці» вжити заходів з підвищення якості перевезення пасажирів і забезпечити рух додаткових потягів на найпопулярніших під час новорічно-різдвяних свят маршрутах.

Прем`єр-міністр запропонував організувати графік руху потягів так, щоб максимально задовольнити реальну потребу пасажирів у перевезеннях.

Зміни у графіки руху мають вноситися залежно від часу доби, дня тижня, святкових днів тощо і очікуваного пасажиропотоку на конкретний період на відповідних напрямах.

М.АЗАРОВ висунув вимогу організувати постійний моніторинг ситуації і оперативно вносити відповідні коригування до графіку руху потягів, враховуючи попит пасажирів.

Відповідальність за організацію належного забезпечення пасажирських перевезень прем`єр-міністр поклав особисто на генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА.