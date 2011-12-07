До кінця року тарифи на пасажирські залізничні перевезення підвищать?

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» планує до кінця 2011 року звернутися до уряду з пропозицією змінити тарифи на пасажирські залізничні перевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Ми шукатимемо можливість просити уряд про те, щоб знайти можливість підвищити тарифи так, щоб це не дуже позначилося на наших громадянах», - заявив він.

В.КОЗАК відзначив, що на сьогодні пасажирські перевезення є для «Укрзалізниці» збитковими. Зокрема, збитки від пасажирських перевезень за підсумками 2011 року можуть становити 6,1 млрд. грн.

Гендиректор підкреслив, що «вартість тарифу визначає Кабінет міністрів, і тариф не в компетенції «Укрзалізниці». За його словами, на сьогодні тарифи на залізничні пасажирські перевезення в Росії в середньому у 6 разів вищі, ніж в Україні, в Білорусі – в середньому в 2 рази вищі.