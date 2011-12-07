ВР підвищила в 50 разів розмір штрафу за незаконні спецсигнали на авто

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 270 із 306 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до змін, порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв - тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

В законі зазначається, що це не стосується автомобілів, які залучені до політичних акцій під час виборів, мітингів.