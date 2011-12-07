«Укрзалізниця» залишиться у держвласності — Козак

«Укрзалізницю» не буде приватизовано, і вона залишиться у державній власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу генеральний директор відомства Володимир КОЗАК.

«Щодо приватизації «Укрзалізниці», я вважаю, що її ніколи не буде. Ті реформи, які сьогодні йдуть і які накреслено, це просто зміна форми роботи. «Укрзалізниця» була, є і буде в руках держави», - сказав він.

В.КОЗАК відзначив, що «на сьогодні «Укрзалізниця» створена як держорган, а виконує господарські функції».

«Це не зрозуміло ані для Європи, ані для інвестиційних інституцій, тому ми маємо привести роботу галузі у відповідність з сьогоднішніми реаліями», - сказав він.

Гендиректор нагадав, що на даний час до Верховної Ради внесено два законопроекти з реформування залізничного транспорту - № 9337 про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування і № 9377 про внесення змін до Закону України про залізничний транспорт (щодо розмежування функцій державного і господарського управління галуззю).

Планується, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься у три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створено єдину державну акціонерну компанію і будуть розподілені функцій між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) буде створено вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і створено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.