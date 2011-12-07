«Укравтодор» до кінця року відкриє дорогу Львів - Рава Руська

Державна служба автомобільних доріг України («Укравтодор») планує до кінця поточного року відкрити рух на 58 км автодороги державного значення М-09 Львів - Рава Руська у Львівській області.

Як повідомили УНІАН в «Укравтодорі», на даний час завершуються ремонтні роботи на під`їзді до міжнародного пункту пропуску Львів - Рава Руська.

Підрядчиком виступила підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Довідка УНІАН. В Україні у січні-жовтні 2011 року відремонтовано і побудовано 1510 км автодоріг загального користування. У 2010 році було відремонтовано і відкрито рух на автодорогах суспільного користування протяжністю 973 км, у 2009 році - на 92 км доріг.