Дефіцит зерновозів формується через невчасне розвантаження вагонів зернотрейдерами - УЗ

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» відзначає, що у формуванні дефіциту зерновозів винні зернотрейдери, які не забезпечують своєчасне розвантаження вагонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Зерновозів у нас в парку лише 11 тис., і практично всі вони в роботі. На вчора (6 грудня 2011 року - УНІАН) було завантажено 1490 вагонів, але вивантажено 1110, тобто 300 вагонів знову омертвіли», - сказав він.

За словами В.КОЗАКА, зокрема, на сьогоднішній день значне скупчення нерозвантажених зерновозів формується в портах.

«Зернотрейдери хочуть вантажити на кораблі в прямому варіанті. Це означає, що ми вантажимо зерновози, вони зупиняються на станції і накопичуються в так звані суднові партії, і чекають, щоб завантажити корабель. Таких вагонів сьогодні стоїть лише в одеських портах близько 2 тис., тому ми не можемо покращити оборот зерновоза так, щоб він своєчасно вивантажувався і знову подавався під завантаження», - сказав В КОЗАК.

За словами гендиректора «Укрзалізниці», також зернотрейдери порушують тимчасові норми завантаження вагонів, що не дозволяє «Укрзалізниці» виконувати зобов`язання із забезпечення перевезень зерна.

«Є факти, коли завантаження при нормі 2,5-3 години йде від 40 до 60 годин. При такому ставленні до зерновоза ми нічого зробити не можемо», - сказав він.

Водночас, В.КОЗАК відзначив, що «з цих питань (забезпечення термінів обороту зерновозів - УНІАН) у нас є взаєморозуміння з Мінагрополітики».

«Наші штаби проводять наради, і ми втручаємося, щоб повністю забезпечити перевезення зерна», - сказав він.

Як повідомлялося, українські залізниці в січні-жовтні 2011 року завантажили більш як 11 млн. тонн зернових вантажів, зокрема — 8,2 млн. тонн на експорт. В середньому за добу навантажувалося 572 вагони.

В цілому інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить близько 11,56 тис. одиниць. Основні види зернових вантажів, які перевозить українська залізниця — пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку і соняшнику.