«Укрзалізниця» планує у 2012 році придбати 5 тис. вантажних піввагонів

15:20, 07 грудня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» планує в 2012 році придбати 5 тис. вантажних піввагонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний директор відомства Володимир КОЗАК.

«Наступного року ми плануємо придбання піввагонів — мінімум 5 тис. штук, тому що на сьогодні «Укрзалізниця» повною мірою не забезпечує доставку вантажів. Тому ми в 2012 році повинні зробити все, щоб повністю задовольнити в перевезеннях наших вантажовідправників і вантажоодержувачів», - сказав він.

В. КОЗАК також нагадав, що уряд дозволив «Укрзалізниці» придбати 500 локомотивів для оновлення локомотивного парку, з яких Держадміністрація залізничного транспорту планує у 2012 році придбати 100 локомотивів.

«Протягом п`яти років нам дозволили придбати 500 електровозів, і ми вже окремі договори уклали й укладатимемо надалі. За всю 20-річну історію «Укрзалізниці» їх купили лише десяток, тому зрозуміло, що це буде великий крок», - сказав гендиректор.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані перебувають приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. вантажного рухомого складу перебуває на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

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