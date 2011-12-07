"АероСвіт" з 21 грудня відкриває повітряне сполучення між Києвом і Хошіміном

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" 21 грудня 2011 року відкриває регулярні авіарейси між Києвом і найбільшим містом В`єтнаму – Хошіміном.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, на лінії використовуватимуться широкофюзеляжні літаки Boeing 767.

"АероСвіт" обслуговуватиме лінію Київ-Хошімін спільно з авіакомпанією Vietnam Airlines у рамках кодшерінгової угоди, укладеної в жовтні цього року. Згідно з документом, фактичним перевізником на маршруті є "АероСвіт", маркетинговим - Vietnam Airlines.

Польоти до Хошіміну виконуватимуться двічі на тиждень – по середах і суботах. Зворотний виліт до Києва передбачено щопонеділка і щоп`ятниці. Час перельоту між містами становитиме приблизно 11 годин.

Хошімін стане сьомим пунктом, в який авіакомпанія "АероСвіт" здійснює далекомагістральні безпосадочні авіарейси зі свого базового аеропорту "Бориспіль".

Довідка УНІАН. Хошімін, раніше відомий як Сайгон, вважається найбільшим діловим, торговим і туристичним центром В`єтнаму.

У 2011 році "АероСвіт" в 1,5 рази збільшив власний флот – до 26 літаків виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737. Також компанія використовує повітряні судна Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195 перевізників-партнерів.

У 2012 році “АероСвіт” розпочне оновлення середньомагістрального авіапарку літаками Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.